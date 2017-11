Pronatec informa que as inscrições de Ensino a Distância (EaD) estão abertas

Prefeitura de Chapadão do Céu, através da Secretaria de Turismo e do Pronatec de Goiás informa que será realizado o 4º lote de ofertas de cursos de Ensino a Distancia (EaD).

São 447.293 vagas para âmbito Nacional e o prazo máximo para inscrição é dia 02/12/2017. São 76 opções de cursos profissionalizantes.

A inscrição deve ser feita através do site: sistec.mec.gov.br/meu-cadastro

Os inscritos receberão no ato da pré-matrícula, pelo e-mail cadastrado, uma carta de encaminhamento com a descrição da Instituição que foi pré-matriculado, o número do protocolo, o período de início e término da oferta do curso, o endereço eletrônico para acesso a plataforma EaD e o prazo máximo para acesso à plataforma – condição essa necessária para efetivar a matrícula do candidato

Aproveite esta oportunidade!

Segue a lista de cursos ofertados:

Agente Comunitário de Saúde Agente de Gestão de Resíduos Sólidos Agente de Limpeza urbana Agente de Microcrédito Almoxarife Almoxarife de obras Assistente Administrativo Assistente de Controle de Qualidade Assistente de Crédito e Cobrança Assistente de Faturamento Assistente de Logística Assistente de Recursos Humanos Assistente Financeiro Auxiliar de Fiscalização Ambiental Auxiliar de laboratório de saneamento Auxiliar de Operação de Estação de Tratamento de água Comprador Espanhol Básico Gestor de Micro Empresa Inglês básico Inspetor de Qualidade Introdução à Interpretação em Língua Brasileira de Sinais (Libras) Língua Brasileira de Sinais (Libras) – Básico Mensageiro Monitor de uso e conservação dos Recursos Hídricos Operador de Aterro Sanitário de Resíduos Sólidos Urbanos Operador de Caixa Operador de tratamento de resíduos sólidos Promotor de Vendas Recepcionista Representante comercial Vendedor Agente Comunitário de Saúde Agente de Alimentação Escolar Agente de Combate às Endemias Agente de Observação de Segurança Ajudante de Obras Almoxarife de Obras Amostrador de Minérios Assistente de Controle de Qualidade Assistente de Secretaria Escolar Auxiliar de Biotecnologia Auxiliar de Farmácia de Manipulação Auxiliar de Fiscalização Ambiental Auxiliar de Imobilização Ortopédica Auxiliar de Laboratório de Entomologia Médica Auxiliar de Laboratório de Saneamento Auxiliar de Laboratório de Saúde Auxiliar de Operação de Estação de Tratamento de Águas Auxiliar de Saúde Bucal Balconista de Farmácia Cadista para a Construção Civil Cuidador de Idoso Cuidador Infantil Desenhista da Construção Civil Higienista de Serviços de Saúde Laboratorista de Materiais de Construção Laborista de Solos Lactarista Locutor-Apresentador-Animador Monitor do Uso e Conservação dos Recursos Hídricos Operador de Aterro Sanitário de Resíduos Sólidos Urbanos Operador de Computador Operador de Explosivos em Jazidas Operador de Mina Operador de Produção de Fármacos e Medicamentos Operador de Produção em Unidade de Tratamento de Resíduos Operador de Tratamento de Águas e Efluentes Operador de Tratamento de Resíduos Sólidos Produtor de Cerveja Recepcionista em Serviços de Saúde Reciclador

*Assecom PMCC

Comentários