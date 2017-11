Polícia prende traficante que realizava vendas de drogas pelo WhatsApp e mais 2 por fornecer bebidas alcoólicas à menores

A Polícia Civil e Militar de Paraíso das Águas durante abordagens na noite de sexta-feira(25), flagrou um grupo de jovens reunidos próximo à um estabelecimento comercial na Avenida Manoel Rodrigues da Cruz, com atitudes suspeitas, ao aborda-los flagrou dois dos jovens servindo bebida alcóolica à um menor de 18 anos de idade e em seguida chegou no local um antigo conhecido da polícia de 18 anos de idade, que ao ser abordado foi flagrado em posse do mesmo, estavam três pinos de cocaína pronto para ser entregue à usuários.

Durante a abordagem policial ao jovem suspeito por tráfico de drogas, ao fazer menção que pagaria uma arma na cintura, preventivamente um policial militar foi obrigado à realizar um disparo de arma com munição de borracha.

O celular do suspeito foi apreendido e a polícia encontrou várias mensagens no WhastsApp onde usuários faziam pedido de drogas. Os elementos, a droga, bebida e celular foram apreendidos e conduzidos à Delegacia de Polícia Civil de Paraíso das Águas.

Os supeitos encontram-se presos à disposição da justiça. Pelo crime de fornecer bebida alcoólica à menores de 18 anos, os suspeitos podem pegar até 4 anos de prisão.

De janeiro até agora, a Polícia Civil já registrou 300 boletins de ocorrência, um número assustador pelo tamanho da cidade. Vários crimes foram elucidados com autores presos em flagrantes.

*Brito News

