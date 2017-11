Jovem é executado com 6 tiros em Ato Taquari

Segundo informações, a vítima Josué de Almeida, entrou em discussão com o indivíduo conhecido por Fritz, por causa de um escapamento de moto.

Como não chegaram a um acordo, Fritz, dono de uma loja de acessórios de moto, sacou um revolver e disparou 6 tiros certeiros, contra Josuel, que chegou a ser socorrido, levado ao hospital municipal, e faleceu em seguida.

Fala-se em outras versões sobre o crime, mas até agora a causa teria sido o escapamento de uma moto.

A vítima, Josuel, estava desarmado, O crime aconteceu por volta de 13 horas (Brasília), no centro de Alto Taquari. Familiares e amigos de Josuel, se deslocaram até o hospital, em busca de informações.

O corpo de Josuel, será levado à Rondonópolis, onde será feita a autopsia, o velório será na capela mortuária de Alto Taquari e o sepultamento deverá ser nesta terça-feira.

O suspeito após o crime fugiu no sentido de Costa Rica – MS, segundo Tenente Victor da Policia Militar de Alto Taquari, as policias de toda região estão ajudando na procura do suspeito.

