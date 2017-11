Chapadão do Céu: 7ª CIPM faz formatura de crianças e adolescentes do Proerd

Os alunos do 5° ano do Ensino Fundamental I, participaram da Formatura do Programa Educacional de Resistência às Drogas (Proerd), em Chapadão do Céu (GO).

O Proerd é promovido pela Polícia Militar (7ª CIPM), em parceria com escolas públicas e particulares.

A formatura contou com a presença da comunidade escolar, familiares e várias autoridades civis e militares, bem como do Comandante da 7ª CIPM, o major da PM Valteir de Souza Silva, que na ocasião discursou sobre o envolvimento da família nas tomadas de decisões dos filhos.

“Não adianta falarmos a respeito desses assuntos na escola, se os pais não tratarem dessas questões de forma sistemática em casa. Os pais não podem permanecer alheios aos problemas dos filhos. Precisam ensiná-los a valorizar as pequenas coisas da vida”, pontuou Souza.

