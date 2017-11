Bebê se engasga, mas Corpo de Bombeiros de Costa Rica consegue salva-lo com orientações pelo telefone

O Corpo de Bombeiros de Costa Rica recebeu uma ligação no domingo (26) da qual o pai estava desesperado porque seu filho de apenas 2 meses não estava respirando e possivelmente tinha se engasgado com o leite.

Pelo telefone, o Sargento Tolentino deu todas as orientações necessárias para que o pai colocasse a criança de bruços com a cabeça virada para baixo, e entre as costas, desse um tapinha para que o liquido fosse expelido.

Posteriormente, o Sargento Tolentino passou o telefone para a Sargento Rocha que continuou orientando o pai sobre como proceder a fim de ajudar a criança até a chegada do Corpo de Bombeiros.

Cerca de 3 minutos depois, o Corpo de Bombeiro chegou na residência, e por felicidades dos militares, a mãe já estava com a criança no colo e tinham conseguido desengasgar o bebê.

A mãe emocionada disse que através da ligação dos bombeiros e das manobras de orientação, foi possível salvar a vida do seu filho. Ela agradeceu o trabalho que o Corpo de Bombeiros havia realizado.

Além disso, com uma boneca, os militares mostraram aos pais como proceder caso ocorra novamente o engasgo do bebê.

O bebê foi levado a Fundação Hospitalar para receber atendimento e verificar se tudo está bem com a sua saúde.

Para os bombeiros isso foi gratificante, pois no final tudo ocorreu de forma bem sucedida graças a orientação pelo telefone, da qual o Corpo de Bombeiros conseguiu passar todos os procedimentos corretos ajudando a criança a respirar.

*MS Todo Dia

Comentários