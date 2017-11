Atenção Produtores: Modelo de crédito rural está com os dias contados, diz diretor do Banco Central

Executivo diz que mudança deve ocorrer, porque o volume dos depósitos à vista teve uma queda real, descontada a inflação, de 25% nos últimos cinco anos

O modelo de crédito rural vigente no país há quase 40 anos, que libera recursos a taxas subsidiadas para todos os produtores, está com os dias contados. O alerta foi dado em palestra a dirigentes de cooperativas por Claudio Filgueiras Pacheco Moreira, diretor do Banco Central responsável pelo Derop (Departamento de Regulação, Supervisão e Controle das Operações de Crédito Rural). A palestra integrou o evento “O Poder do Cooperativismo”, que foi organizado pelo Sicoob-Credicitrus e reuniu mais de 300 lideranças em Bebedouro, no interior paulista.

O Plano Safra deste ano prevê a liberação de R$ 188,4 bilhões em financiamentos até junho de 2018, sendo R$ 116,25 bilhões com juros controlados (6,5% a 8,5% ao ano) e R$ 34 bilhões com juros livres, que dependerão de negociação entre o produtor e a instituição financeira. Do total anunciado, 13%, o equivalente a R$ 25 bilhões, já foram contratados no bimestre julho-agosto ante os 11% emprestados no mesmo período do Plano Safra anterior.

Segundo o representante do Banco Central, a mudança no crédito rural terá que ocorrer porque o volume dos depósitos à vista que ainda são a base dos recursos teve uma queda real, descontada a inflação, de 25% nos últimos cinco anos. “Como fazer o dinheiro do crédito rural crescer? Será que a tutela é realmente necessária para todos? O grande produtor rural que contrata crédito de R$ 800 milhões precisa da mão do Estado como o pequeno que financia R$ 50 mil? Essas questões foram colocadas como desafio aos cooperativistas pelo palestrante, alertando que, talvez, o Estado deva “segurar nas mãos” apenas os pequenos produtores.

Moreira disse que o conceito de crédito rural tem que evoluir e que cabe ao Estado dar segurança para o mercado operar, mas não necessariamente liberar dinheiro com taxas subsidiadas para todos os produtores. Segundo ele, os recursos provenientes de outras fontes têm crescido e devem ser mais utilizados. No caso das LCA (Letras de Crédito Agrícolas), o volume dobrou em dois anos e, hoje, praticamente ninguém contrata pelo teto das taxas. O juro pode ser mais alto para o pequeno produtor, mas para o grande fica quase equivalente ao do crédito subsidiado e é liberado de forma muito mais fluída e logo pode ser feita até eletronicamente.

O diretor ressaltou que qualquer alteração no crédito rural tem que ser aprovada por cinco setores: Banco Central, ministérios do Planejamento, Fazenda, Agricultura e Casa Civil. Disse ainda que uma mudança que já está em curso é a redução, com o uso da tecnologia de ponta, dos custos de observância e vigilância para concessão do crédito rural que, atualmente, em alguns casos chegam a ser maiores que o crédito concedido.

