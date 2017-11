Ação Nome Limpo começa amnhã em Chapadão do Sul: saiba como participar

A Prefeitura de Chapadão do Sul, através do Procon Municipal, realiza a ação Nome Limpo, que visa atender os munícipes que estão no SPC ou no Serasa. Com ofertas especiais, descontos e parcelamentos, os bancos situados em Chapadão do Sul e a Associação Comercial, ACE, atenderão, juntamente com o Procon, na sede da ACE, localizado na Av. Onze, 232, Centro.

A ação acontecerá na próxima terça-feira e quarta-feira, 28 e 29, para assuntos relacionados ao Comércio Local será das 8h30 às 17h, já para assuntos bancários o horário será das 8h30 às 13h30, contando com a participação dos bancos: Bradesco, Sicredi, Banco do Brasil e Caixa. Assim, qualquer cidadão que tiver dívidas com um desses bancos ou com o comércio local, receberá uma interessante proposta.

Toda ação será fiscalizada pelo Procon de Chapadão do Sul, que está sempre ao lado do consumidor.

Então, aproveite seu 13º para acabar o ano de 2017 sem dívidas e com o nome limpo.

A Prefeitura de Chapadão do Sul e a Secretaria de Administração parabenizam o Procon pela realização do evento e agradecem a todos os parceiros pelo empenho desta importante ação econômica em Chapadão do Sul.

Mais informações podem ser adquiridas no Procon pelo telefone (67) 99967-0823 ou na ACE pelo telefone (67) 3562-1558.

Comentários