Mineiro vence Desafio Eliminator na inauguração da Pista do Mundial de MTB em Costa Rica

Na inauguração da pista de pump-track de Costa Rica-MS o ciclista mineiro Roger Renso, de 18 anos, venceu o Desafio Eliminator, uma modalidade do mountain bike de ritmo mais rápido e com mais obstáculos em que o atleta é obrigado a fazer muita força para conseguir o melhor tempo. Ele fez o tempo de 44s78, superando em dois segundos o também mineiro Alisson Lucas.

A pista foi construída pela Prefeitura do Município com investimento de R$ 120 mil para ser o palco principal do Campeonato Mundial de Mountain Bike 24 horas Solo, competição que a cidade irá sediar em julho de 2019.

Durante toda a manhã fez bastante calor, mas próximo da hora da prova começou a chover e a programação de inauguração da pista de pump-track, uma das exigências do caderno de encargos da WEMBO (World Endurance Mountain Bike Organization), uma espécie de Fifa do mountain bike no mundo, teve que ser interrompida até que a chuva sessasse.

Cenário do Campeonato Mundial de Mountain Bike de 2019, o complexo esportivo inaugurado neste sábado (25), também servirá como alternativa para a preparação dos atletas brasileiros e estrangeiros que queiram treinar na pista antes da competição internacional.

Segundo o prefeito Waldeli dos Santos Rosa, a pista de pump-track foi idealizada também com o propósito de contribuir com a economia do município de Costa Rica pela atração de turistas na medida em que a arena de mountain bike se tornar referência de local de treinamento de atletas de várias partes do Brasil e do mundo.

“Queremos que os atletas e qualquer pessoa que goste de ciclismo venham pedalar na nossa pista e conheçam as belezas naturais do nosso município. Esta é uma pista que não será apenas de Costa Rica, mas do Brasil”, declarou o prefeito durante o ato de inauguração da arena do Mundial, neste sábado.

A programação de lançamento do Mundial de Mountain Bike prossegue neste domingo a partir das 9 horas com o treino de estreia do percurso de 21 km da competição internacional, o chamado Enduro Brasil Ride.

Com informações do Campo Grande News.

