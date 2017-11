Ex-prefeito da Capital Alcides Bernal convida Waldeli para se filiar ao PP e disputar o cargo de governador do Estado

Nesta sexta-feira (24), o ex-prefeito de Campo Grande – MS esteve em Costa Rica – MS e na oportunidade visitou o prefeito Waldeli dos Santos Rosa ocasião que debateram sobre o cenário político estadual.

Bernal parabenizou a gestão que Waldeli tem feito em Costa Rica ao logos desses anos frete ao Governo Municipal e aproveitou para convidá-lo para se filiar ao PP – Partido Progressista – legenda da qual o ex-prefeito da Capital é presidente, com o compromisso de encabeçar a chapa majoritária nas Eleições 2018.

Waldeli por sua vez agradeceu o convite e confirmou o que a mídia estadual tem divulgado nos últimos dias, que ele estará se filiando no PMDB, no próximo sábado (02).

“Fico lisonjeado pela lembrança do meu nome para filiar ao PP e a disponibilidade da vaga para concorrer ao cargo de governador, mas estarei me filiando no PMDB na Convenção Estadual com o objetivo de fortalecer o partido”, afirmou Waldeli.

Ao agradecer a cordialidade em que foi recebido, Bernal declarou que “o nome do prefeito Waldeli, tem um grande potencial na disputa pelo Governo do Estado”, além de deixarem em aberto futuras conversas para continuarem debatendo a política do Estado.

