Programa de Saúde do Senar/MS e Sindicato Rural de Figueirão realizam mais de 300 atendimentos em Figueirão

Atendendo reivindicação do presidente do Sindicato Rural de Figueirão, Dr. Gilmar Siqueira de Miranda, o Senar/MS (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural) promoveu, nessa sexta (24), a 1ª edição do Programa Saúde do Homem e da Mulher Rural em Figueirão.

A ação foi realizada em parceria entre o Sindicato Rural, a Prefeitura Municipal de Figueirão, e o Senar e envolveu as secretarias de Saúde, Assistência Social, Educação, Gestão e Desenvolvimento, e de Obras e Infraestrutura, além da SBU/MS – Sociedade Brasileira de Urologia. Ao todo, foram realizados 315 atendimentos, sendo 116 em mulheres e 199 em homens.

As atividades do Senar, dentro do Programa Saúde do Homem e da Mulher Rural, foram relacionadas ao atendimento de urologistas e ginecologistas, quando foram disponibilizados exames de PSA e de toque retal para homens e preventivo (Papanicolau) para mulheres.

“Um maravilhoso trabalho em conjunto como esse, que dá resultados e proporciona mais qualidade de vida à nossa população, pois que trata da saúde das pessoas, com certeza ficará marcado como mais uma ação positiva do Sindicato Rural de Figueirão à nossa comunidade”, disse o presidente do sindicato, Gilmar Miranda.

Juntamente com essa atividade do Senar, a Prefeitura de Figueirão promoveu uma Ação de Cidadania, onde a população pôde ser atendida em diversas áreas, como inscrição no Cadastro Único da Assistência Social, informações sobre o programa Bolsa Família, emissão de Carteira de Trabalho, emissão de CPF, Título Eleitoral, Certidão de Nascimento, etc., e emissão de 1ª e 2ª via do RG.

Também teve recreação/atividades para crianças, espaço beleza para mulheres, demonstração de técnicas de escovação bucal, aplicação de vacinas, orientações de saúde, testes rápidos de sífilis, hepatite e HIV, teste de glicemia capilar e aferição de pressão e ainda consulta com nutricionista.

Presentes ao evento, o presidente da Famasul, Maurício Saito, a Diretora Teresinha Cândido e a Assessora Técnica do Senar Central, Magali Eleutério da Silva e autoridades políticas de Figueirão, além do Prefeito Rogério Rosalin e do vice-Prefeito Fernando Martins, secretários municipais, vereadores e grande parte da população urbana e rural da cidade.

Assecom

Comentários