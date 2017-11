Presidente da Famasul, Koji Saito, fez visita de cortesia ao Sindicato Rural de Chapadão do Sul

O presidente do Sindicato Rural de Chapadão do Sul, Lauri Dalbosco, recebeu na manhã desta sexta-feira (24) a visita de cortesia do presidente da Famasul (Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul), Mauricio Koji Saito. Ele esteve acompanhado pela 1º secretária (Terezinha de Souza Cândido Silva) e o superintendente do SENAR/MS Lucas Galvan.

Durante a visita, a comitiva da Famasul e a do Sindicato Rural discutiram temas relacionados às dificuldades que os produtores enfrentam nos dias atuais, principalmente sobre o Funrural (Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural) e o Código Florestal e outros assuntos sindicais. Dalbosco destacou o empenho do presidente que estava no município de Figueirão a caminho de Três Lagoas e fez uma parada em Chapadão do Sul para discutir assuntos importantes da classe produtiva. (Fonte sindicato rural)

Participaram do encontro o vice – presidente Geraldo Loeff e os diretores Elo Ramiro Loeff / Élio Kissmann e Roberto Andrade Filho.

informações SindicatoRural e chapadensenews

