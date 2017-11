Legislativo e Executivo de Alcinópolis reúne-se com AGESUL para informações sobre obras na MS217

o Legislativo, representado pelo presidente Valdeci Passarinho, e o Executivo, representado pelo secretário municipal de Obras, Viação e Serviços Públicos, Enivaldo Cândido Taveira, reuniram-se com o Fiscal de Obras da AGESUL, Engenheiro Civil Paulo Leandro Ruiz Cândido, na Câmara Municipal de Alcinópolis.

Esta reunião veio atender a uma solicitação do Legislativo e Executivo municipais para informações acerca das jazidas de cascalho da região que abastecerão as obras de levantamento e cascalhamento que estão sendo realizadas na MS217.

Percorrendo a MS217 foram detectados 11 pontos críticos numa extensão de 60km que deverão ser cascalhados de imediato, devido a quantidade de material disponível. Segundo o Engenheiro que representa o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, em poucas semanas o levantamento será concluído, e faltará apenas a conclusão do cascalhamento.

“Visitar a MS217 e ver de perto o potencial que esta estadual tem, nos motiva a não medir esforços para a execução desta obra e contribuir para o progresso de Alcinópolis, especialmente se considerarmos que é uma estadual que liga Alcinópolis a Mato Grosso, possibilitando ainda o aumento do fluxo da agropecuária e insumos regionais, fomentando e incentivando nossos produtores”, explica o presidente da Câmara Municipal de Alcinópolis, Valdeci Passarinho.

Segundo o prefeito Dalmy Crisóstomo da Silva, algumas questões estão sendo observadas para a execução da obra, como por exemplo, a aquisição de cascalho para atender toda a extensão da estadual, e salienta a importância do trabalho em conjunto com o legislativo. “Trabalhando em conjunto, executivo e legislativo, conseguiremos melhorias para o município de Alcinópolis, inclusive, para as regiões rurais.”

Fonte: Assessoria de Comunicação / Bruna Souza

