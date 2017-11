Horóscopo do dia – Instituto Omar Cardoso

ÁRIES – Os negócios relacionados com o cônjuge e com o sexo oposto lhe trarão bons lucros. Fase favorável ao noivado ou namoro. Controle a ansiedade que está por trás de seus impulsos, e não se desgaste em contrariedades que porventura o cônjuge possa lhe causar.

TOURO – Hoje, você poderá progredir bastante, profissional e socialmente. Lucrará no comércio de livros e material de ensino, de um modo geral. As boas influências dos astros estarão enviando vibrações positivas, que poderão ser aproveitadas por você no campo sentimental.

GÊMEOS – Dia dos melhores para o comércio. Pode solicitar favores de amigos e superiores, em qualquer caso de dificuldades. Fluxo benéfico para viagens, sua saúde e a vida sentimental e amorosa. Aproveite o magnetismo da posição dos astros para se relacionar mais intimamente com a pessoa amada.

CÂNCER – Pessoas amigas e conhecidas poderão auxiliá-lo neste dia. A influência astral é a melhor para fazer novas amizades, contatos públicos, pois estará com ânimo para falar e influenciar favoravelmente os outros.

LEÃO – Evite, neste dia, questões com vizinhos e a pressa. Os amigos leais o ajudarão em qualquer dificuldade e conseguirá realizar boa parte de seus anseios e desejos. As circunstâncias podem obrigá-lo a certos relacionamentos que não serão muito agradáveis.

VIRGEM – Período promissor. Seja otimista e aproveite as chances que surgirão agora. Pleno êxito público. Bom para os jogos, sorteios e loterias. Procure tirar o máximo proveito daquilo que as pessoas amigas possam lhe passar.

LIBRA – Muito bom dia para tratar de assuntos e negócios relacionados com escritos. Lucros pelo esforço profissional e êxito social, também se apresentarão. Dê valor ao seu trabalho, realizando-o com mais amor e carinho.

ESCORPIÃO – Dia dos mais propícios para as relações sociais e pessoais. Os assuntos financeiros, porém, deverão ser tratados amanhã, quando suas possibilidades de sucesso serão maiores. Bom para viagens. No amor esta fase promete muito romantismo.

SAGITÁRIO – Procure não criar nenhum obstáculo no que se refira ao amor. Procure ser otimista e os resultados serão satisfatórios ao final deste dia. Hoje, o período será bastante favorável para se relacionar com seu par amoroso de modo mais íntimo.

CAPRICÓRNIO – Este é um ótimo dia, pois tudo indica que obterá êxito, em negócios ou questões ligadas ao comércio de materiais de ensino, de um modo geral. Sucesso social e amoroso, principalmente. Para os solteiros, um grande amor á vista, mas deixe os fatos fluírem naturalmente, não forçando nada.

AQUÁRIO – Tensão em relação à família, podendo haver atritos e alguma confusão no ambiente doméstico. Aproveite a influência astral deste dia para conhecer o maior número possível de pessoas. As amizades que fizer hoje lhe trarão vantagens. Dia promissor.

PEIXES – Você poderá obter lucros compensadores em negócios relacionados com líquidos de um modo geral e na aquisição de bens móveis e imóveis. O dia pode vir a ser excelente com referência ao plano financeiro. Chegou a sua vez de se sair vencedor, por isso, não perca a oportunidade.

