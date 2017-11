Filha suspeita de matar mãe e padrasto pode estar na Capital, diz polícia

A Polícia Civil de Corumbá, distante 444 quilômetros da Capital, confirmou, nesta sexta-feira (24) que Rita de Cássia Ledesma, de 23 anos, e Diego Alves dos Santos, são os principais suspeitos de matar o casal Marilene Ledesma, de 53 anos e Paulo Mariano Pinto, de 58 anos, os dois eram mãe e padrasto de Rita. A polícia suspeita que a jovem e o namorado, que pode ter sido comparsa no crime, estejam em Campo Grande.

Delegado responsável pelo caso, Sam Suzumura disse ao Diário Corumbaense que Rita e o namorado embarcaram para a Capital em ônibus nesta quinta-feira (23). “”Já tomamos alguns depoimentos e tudo leva à Rita e ao Diego, como autores do crime. Ele, inclusive não seria nem de Corumbá, estamos investigando se a identificação dele é mesmo essa”, disse o delegado.

Parente da família ouvido pelo jornal confirmou que Marilene não aprovava o relacionamento da filha com o Diego, ele, inclusive, teria sido proibido de frequentar a casa da família.

Além de matar a mãe e o padrasto, Rita enterrou os corpos dos dois no quintal da casa onde viviam. O casal estava desaparecido há 15 dias. Quem encontrou os corpos foi um cunhado de Paulo, que viu sinal de concreto recente no local. Dentro do buraco, estavam os corpos de Marilene e Paulo enrolados em um colchão.

Ainda de acordo com a polícia, antes de fugir para a Capital, Rita teria penhorado eletrodomésticos da residência do casal. O dinheiro da penhora, R$ 1,2 mil, pode ter sido usado na fuga de Rita e o namorado.

O caso

Familiares estavam desconfiados com o desaparecimento do casal. O cunhado de Paulo foi até a casa, quando flagrou o imóvel com a porta arrombada e todo revirado. Eles observaram que havia um baldrame de tijolo no local com areia fina, sinalizando que algo poderia ter sido concretado.

Ao vasculharem a área, encontraram pedaços de madeira de guarda-roupa, e ao puxarem mais no fundo com uma alavanca encontraram um edredom sujo de sangue e forte odor.

Aliny Mary Dias midiamax