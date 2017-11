Atenção: Acidente com vítima fatal na BR 060 próximo a Fundação Chapadão

Um grave acidente acaba de ocorrer na BR 060 sentindo Chapadão do Céu, envolvendo uma carreta, CARREGADA DE MILHO que saiu da pista e tombou, ceifando a vida do seu condutor.

As primeiras informações são que a carreta tem placa de Chapadão do Sul e o corpo e bombeiros conseguiu retirar o corpo da vitima, Trata-se de Odair Rosa nascimento de 54 anos, morador de Chapadão do Sul.

Segundo Informações, ele é esposo da funcionária da prefeitura municipal INES. O casal é bem conhecido na cidade.

Em instante maiores informações

