Temporal causou destruição e deixou feridos na capital

Por sorte, ninguém ficou ferido. No total, três árvores caíram no condomínio. Além do carro de Terezinha, uma caminhonete Toyota Hilux também foi atingida.

Os quatro ficaram presos dentro do automóvel, que ficou debaixo dos galhos. Apenas uma das portas abria. Assustados, os vizinhos davam sinal para a família permanecer no carro até que o socorro chegasse. “A porta do meu neto abriu. Pedi para ele sair correndo e buscar ajuda. Na hora não imaginei que ele corria risco. Só depois que fui ver que havia escapado um fio de alta tensão”, diz.

Por volta das 15h30, a funcionária pública Terezinha Arantes Bernardes, 63 anos, chegava no residencial junto com o marido, a mãe dela e o neto, quando uma árvore atingiu o Chevrolet Cobalt, de cor branca, que a família ocupava.

Durante temporal nesta tarde (25), quatro pessoas ficaram presas após uma árvore cair sobre o carro em que estavam, dentro do condomínio Portal do Segredo, que fica na Rua João Hiran de Abreu, no Bairro Mata do Segredo, próximo à UCDB (Universidade Católica Dom Bosco) em Campo Grande.

Chuva acompanhada com ventos fortes atingiu várias regiões da capital, na tarde deste sábado (25). Houve queda de raios, de árvores e de ruas alagadas. Segundo o Corpo de Bombeiros, ao menos 20 ocorrências por causa do temporal foram registradas.

Galhos que caíram no meio da via atrapalham o trânsito na Rua Alegrete com a Caxias do Sul e na Avenida Ernesto Geisel com a Rua da Abolição. No Jardim Itatiaia, na Rua Abílio Soares com a Teixeira da Silva, a queda de uma árvore derrubou parte da fiação, além de interditar parcialmente a rua.

Um poste de energia elétrica ficou pendurado pelos fios após a queda de uma árvore, na Rua Arthur Jorge com a José Oliva, no Bairro Monte Castelo. Do outro lado da cidade, no Loteamento Vespasiano Martins, na Rua Projetada, os ventos destelharam uma residência. Na hora, três crianças estavam no imóvel. Ninguém ficou ferido.

A previsão para hoje com pancadas de chuva e trovoadas em áreas isoladas se confirmou. A partir de amanhã, as pancadas se intensificam e chove forte, principalmente no sudoeste, centro e sul do Estado. As temperaturas caem entre domingo e segunda-feira (27).

Viviane Oliveira e Bruna Kaspary campograndenews