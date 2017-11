Presidente Temer confirma apoio a 2ª etapa do projeto Beef Norte

Nesta semana o prefeito municipal de Figueirão, Rogério Rosalin, representando a ASSOMASUL, participou com o presidente Temer da reunião dos presidentes de associações dos municípios, para tratar da liberação de verba para os municípios brasileiros.

Na oportunidade, Rosalin comentou com o presidente sobre o projeto Beef Norte, aonde agradeceu a liberação da verba para o início da 1ª etapa da construção do abatedouro e aproveitou a oportunidade para solicitar recursos para a 2ª fase do projeto.

O Presidente Temer, lembrou do primeiro encontro ocorrido em setembro e afirmou ao prefeito de Figueirão, que aposta nesse modelo de cooperativo e que pode contar com seu apoio para dar prosseguimento.

Rogério Rosalin afirmou que “agora é focar e fazer isso andar 200 por hora para que possamos aproveitar a abertura q ele está dando a nós e assim concluir essa obra em tempo recorde, e entregar a mesma para uma cooperativa de carne, logo a região norte do MS será reconhecida nacionalmente e internacionalmente como um grande polo de produção de carne de qualidade”.

