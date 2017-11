Idosa armada com faca tenta matar funcionário da Câmara de Vereadores

Uma mulher de 61 anos, armada com uma faca, tentou matar um funcionário da Câmara de Vereadores de Três Lagoas, nas primeiras horas da tarde de quarta-feira (22). A tentativa de homicídio foi registrada na 3ª Delegacia de Polícia.

De acordo com os registros policiais, a idosa entrou em uma das salas da Câmara, por volta da 13h40 e perguntou a um funcionário se ele estava lembrado dela e afirmou ao mesmo, que ela havia lhe contado sua vida inteira. A vítima, de 30 anos, respondeu que a idosa teria confundindo ele com outra pessoa. Nesse momento, a mulher disse que pegaria um papel para ele se lembrar e, remexendo sua bolsa, desenrolou um papel e desse, sacou uma faca e partiu na direção do funcionário. Aos gritos, teria dito que iria matá-lo.

O homem recuou e tentou afastar a agressora com os braços esticados, quando um segurança da câmara conteve a idosa, até a chegada de uma equipe da Polícia Militar.

Ainda segundo o registro policial, a idosa apresentava ‘sinais claros’ de distúrbio mental. A vitima não quis prestar queixa.

