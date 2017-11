Empreiteiras são notificadas pela Prefeitura de Paraíso das Águas após atraso na execução das obras públicas

Segundo uma reportagem publicado no site Brito News, o mesmo recebeu várias denúncias das obras paralisadas no município e que estão gerando muitos transtornos para a população. São obras como: construção de escola no distrito de Bela Alvorada, drenagens de águas pluviais e pavimentação asfáltica e construção de praça pública, todas com prazos de execução excedidos pelas empresas responsáveis pelas execuções. O montante é de R$ 6.596.595,24 milhões (seis milhões, quinhentos e noventa e seis mil, quinhentos e noventa e cinco reais e vinte e quatro centavos).

Algumas obras já estão com atraso de mais de 2 anos, o que está causando revolta para a população paraisense, desgaste político e cobrança à Administração Municipal.

Em contato com a Prefeitura Municipal de Paraíso das Águas, nossa reportagem foi informada que as empresas já foram devidamente notificadas e estão sujeitas a rescisão contratual e multa. A assessoria jurídica também informou que todas as medidas administrativas estão sendo tomadas e caso não tenha uma solução plausível outras medidas serão tomadas para resguardar o interesse público.

Caso os contratos sejam rescindidos, a demora no prazo execução das obras ainda serão maiores, pois, neste caso, a segunda empresa participante da licitação será convidada para executar a obra e caso não manifeste interesse, uma nova licitação deverá ser realizada.

Enquanto isto não ocorre, a população continua cobrando da Administração Municipal uma resposta e sofrendo com a irresponsabilidade das empresas que não cumprem com seus deveres.

Uma das obras que mais afeta o cotidiano da população paraisense é a drenagem pluvial e pavimentação asfáltica da continuação da Rua Germano Nogueira que dá acesso ao Residencial Paraíso e Cemitério Municipal. A empresa responsável pelas obras chegou realizar algumas das etapas e depois desapareceu do canteiro de obras, deixando para trás muita lama, risco para os moradores, que praticamente encontram-se isolados do outro lado da cidade.

O sonho dos alunos, pais e professores do distrito de Bela Alvorada fica mais distante de ser realizado, com a lentidão da obra de construção da escola municipal Joaquim Cândido – sem prazo para ser entregue – os alunos e professores continuam sofrendo enquanto as aulas são realizadas no antigo prédio, que não dispõe de nenhuma comodidade e segurança. Obra esta, que também se encontra paralisada e que deveria ter sido entregue ainda no ano passado.

A Administração Municipal informou ainda que sua parte foi feita e continua sendo feita com muita responsabilidade e compromisso com as empresas e a população. Os valores medidos estão sendo pagos dentro do cronograma financeiro e aguarda a conclusão das fases para os devidos pagamentos e espera uma posição urgente das empresas para sanar o problema.

