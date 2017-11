Confira o resumo das novelas de hoje

NOVELAS DA GLOBO

MALHAÇÃO

Malu afirma que expulsará o culpado pelo sumiço dos celulares e Ellen fica temerosa. Dóris pede que todos os alunos trabalhem juntos na integração com a escola. Clara sugere que todos assumam a culpa pelo sumiço dos celulares. Marta acredita que Lica voltará diferente de sua viagem. Dóris tenta convencer Dogão a ajudar a melhorar o Cora Coralina. Edgar apresenta para Jota e Ellen o jornalista que escreverá a matéria sobre o trabalho de robótica. Benê fala para Keyla que viu um menino entrar no banheiro das meninas antes da explosão. Ellen e Jota reclamam de Malu para Edgar. Moqueca ironiza Anderson por mandar mensagem para Tina. Malu afirma que irá retirar a bolsa de Ellen se ninguém assumir a culpa pelo sumiço dos celulares. Ellen não deixa Jota acusar MB. Jota pressiona MB para se entregar para Malu. Benê lembra quem foi o menino que entrou no banheiro. Malu chama Ellen para conversar e MB decide se entregar.

TEMPO DE AMAR

Celeste começa seu recital e Maria Vitória se emociona. Carolina chega ao teatro e Vicente se surpreende. Teodoro mostra o panfleto dos estudantes para um policial. Vicente impede que Carolina declare seu amor por ele. Inácio chega ao teatro, mas acaba confundido com um agitador. Lucinda acorda e Justino consegue lhe dar o sonífero novamente. Policiais destroem a gráfica do Grêmio Cultural. Inácio se esconde dos policiais que o perseguem. Felícia se atrapalha ao tentar se insinuar para Teodoro. Giuseppe pega o terno de Tomaso. Celeste tem um mal súbito e desmaia assim que acaba o recital. Pé de Cabra encontra Inácio e o leva para Lucerne. Ela decide ajudar Inácio. Reinaldo cuida de Celeste. Em Morros Verdes, José Augusto diz a Delfina que pensa em pedir ajuda a Alzira para procurar Maria Vitória. Inácio joga cartas com Gilberte na Maison Dorée. Maria Vitória pensa em Inácio. Celeste confessa a Eunice que se sentiu mal por causa de seu passado.

PEGA PEGA

Evandro e Malagueta discutem. Pedrinho não gosta de saber que a casa que comprou era de Sandra Helena. Antônia e Domênico notam a reação de Maria Pia ao mencionarem Isabel. Malagueta diz a Evandro que é pai de João. Pedrinho convida Nelito para morar com ele e Luiza. Cíntia aceita o convite de Nelito para ir à Strass. Douglas convida Nelito para ser concièrge do hotel. Malagueta decide dar dinheiro para João. Mônica avisa a Malagueta que Timóteo quer extorqui-lo. Bebeth se surpreende ao saber por Antônia que Isabel foi sua babá. Arlete confirma para Luiza que Athaíde está envolvido na morte de Mirella. Bebeth confronta Eric sobre a relação da avó de Márcio com o acidente de Mirella.

O OUTRO LADO DO PARAÍSO

Beatriz explica para Clara que ninguém consegue sair da clínica. Duda aconselha Tenório a não pescar por causa do mal tempo. Danilo dá a notícia da morte de Tenório a Duda. A viúva de Tenório expulsa Duda do velório e a humilha. Duda afirma que não sabia que Tenório era casado. Nádia afirma a Tônia que irá ajudá-la a conquistar Bruno. Beatriz convence Clara a desistir de fugir. As duas conversam sobre os motivos da internação da jovem. Sophia acerta os detalhes do garimpo com Mariano. Renato tenta descobrir algo sobre o misterioso sumiço de Clara. Samuel repreende Suzy por tentar seduzi-lo no hospital. Renato tenta convencer Gael a conseguir informações sobre Clara com Sophia. Beatriz ajuda Clara a perceber que foi vítima de uma armadilha. Clara identifica seus inimigos ao relembrar todos os acontecimentos até a internação. Mariano faz exigências para começar o garimpo. Gael se desculpa com Josafá e descobre que a mãe pode estar envolvida no sumiço de Clara. Lívia interrompe a discussão entre Gael e Sophia. Clara jura se vingar de Sophia e de todos que contribuíram para sua internação.

NOVELAS DO SBT

SORTILÉGIO

Vitória se nega a acreditar que Bruno tenha planejado tudo isso contra Alessandro. Erick, muito nervoso, conta a Bruno que Alessandro andou lhe fazendo perguntas sobre onde estava no dia do acidente e que foi obrigado a lhe dizer o nome de seu primo. Chucho conta a Alessandro sobre o atentado sofrido por Maria José e ele vai imediatamente ao encontro dela. Vitória conta a Bruno que Maria José sofreu um atentado e está muito grave. Ele culpa Alessandro pelo que aconteceu. Fernando defende o amigo e diz a Bruno que inventou o tal Mário Aguirre e o encontro no hotel para separá-los. Bruno, furioso, tenta agredir Fernando. Alessandro chega ao hospital e pede perdão a Maria José. Hernani e Vitória dizem a Bruno que Maria José e seu bebê estão morrendo e que ele é o único que tem o mesmo tipo de sangue e pode salvá-los. Bruno aceita e Fernando diz a Vitória que seu filho sabe aproveitar muito bem as oportunidades. Maura diz a Ulisses que já encontrou uma maneira de impedir que Bruno a denuncie para Alessandro.

UM CAMINHO PARA O DESTINO

A saúde do Sr. Fernando piora e tanto Camila quanto Branca questionam o medicamento que ele está tomando. O Sr. Fernando pede que Carlos e Marcos revejam seus medicamentos, pois está se sentindo muito pior. Fernanda comenta com Xavier que se sente muito mal diante das mentiras de Carlos, que insiste em dizer que não tem nada a ver com Isabela e os encontra jantando juntos. Dr. Inácio descobre toda a verdade e diz a Lupe que o Sr. Fernando deixará toda sua fortuna para a neta e defende que ela deve saber de tudo. Lupe lembra que não podem romper o juramento de Amélia de não dizer nunca a Fernanda que seu pai é Luiz Monteiro. Mariana se preocupa quando Carlos leva os comprimidos para análise e não sabe como resolver o problema. Lupe deixa de lado os ressentimentos e comparece ao casamento de César e Clarita. Luiz ameaça mandar Inácio para a cadeia por ter roubado seus documentos, mas tudo se complica quando Marisa ouve a conversa, decide apoiar o advogado e deixa claro ao ex-marido que nada será fácil para ele. Camila pede perdão a Fernanda e comenta que quando fez o mesmo com Carlos ele lhe pediu que não mencionasse seu nome. Branca diz a Amélia que encontrou Pedro, mas ele não quer voltar a vê-la.

CARINHA DE ANJO

Gustavo vai com Dulce Maria almoçar com Verônica e Regina (Ângela Figueiredo). A carinha de anjo faz alguns comentários inapropriados que deixam Verônica sem graça. Miguel e Zeca ensaiam sob supervisão de Fabiana. Peixoto contrata um cover do Elvis para fazer a cerimônia de casamento dele com Rosana. Emílio e Juju chegam com Rosana até o local. Ela fica emocionada ao escutar um roque que sua mãe cantava para ela na infância. Rosana entra e fica muito feliz com tudo o que Peixoto preparou. A cerimônia acontece. Cecília vai falar com Fátima e se depara com Dulce, Gustavo, Verônica e Regina. Dulce chama Cecília para apresentar Regina e acaba criando um climão na mesa. Padre Gabriel decide conversar com a Madre Superiora e diz que sabe o motivo que Cecília terminou com Gustavo, mas não pode guardar isso mais sozinho. Maisa tarde, Regina diz para a filha voltar para a realidade e que está na cara que Gustavo e Cecília se amam. A mãe da secretária enfatiza que não vale a pena ela amar quem não lhe ama de volta. Verônica abraça a mãe e chora.

NOVELAS DA RECORD

BELAVENTURA

Bartolion é torturado na masmorra e o Mestre está ali. Solimara pergunta por Pietra e ela diz que a princesa seguiu o bilhete que recebeu. Solimara diz que pode ter sido uma armadilha. Tácitus diz a Jacques que Arturo está na estalagem. Enrico pede que Jacques se acalme. Jacques questiona se querem usar Arturo como moeda de troca para resgatar Bartolion. Enrico está conversando com Mistral, Tácitus e Jacques quando o soldado Balin entra e entrega uma mensagem de Valedo. Enrico revela que Severo acaba de ameaçar Bartolion de morte caso prossiga com a ideia da independência de Redenção. Nodier visita Bartolion na masmorra e diz que está com um dilema que não consegue resolver sozinho. Nodier dá duas alternativas para Baroltion: facilitar sua fuga ou entregar sua cabeça numa bandeja para o conde.O Mestre entrega um grande livro para Severo com os termos que devem ser seguidos após a coroação. Carmona chega com Corinto na casa de Páris carregando o baú com seus pertences. Pietra chega a sua antiga casa. Enrico pergunta a Dulcinéa se Pietra já está pronta e Dulcinéa revela tudo. Enrico fica tenso e diz que Pietra pode ter caído numa armadilha. Severo chama Marion e diz que ela está livre sob o termo de qualquer punição e que, por ter sido infiel a ele, ela perde o direito de qualquer título ou posse que venha de Valedo. Marion fica chocada. Severo diz que ela está sendo enviada para a vila dos plebeus. Cedric nomeia Selena como a primeira rainha viva de Belaventura, para o choque de Marion. Pietra se aproxima e percebe que é Selena que está na sua antiga casa.

APOCALIPSE

Débora volta do transe e é amparada por Susana. Adriano, Verônica e Giancarlo recebem a visita do sacerdote Stefano. Em Jerusalém, Alan retorna a sua casa e reencontra Uri. Ele fica sem graça com as perguntas de Saulo, noivo de Débora. O rapaz se abraça aos tios Oziel e Marta. No Rio de Janeiro, Letícia visita Oswaldo e indica uma oportunidade de emprego no hospital da família Aisen. Ana e César recebem homenagens a Luis. Oswaldo agradece por toda a ajuda de Letícia. Em Nova York, Felipe fala do desejo em se casar com uma americana para conseguir a documentação. Sabrina não gosta da ideia. Ruben entrevista Oswaldo. Em Jerusalém, Hanna fica preocupada com a chegada de Débora. Felipe acaba beijando Sabrina. Oswaldo encontra com Teresa e avisa que conseguiu um novo emprego como motorista da família Aisen. Susana retorna ao Rio e é recebida por Lia e Ruben. Ela conhece o novo motorista. Débora retorna a sua casa em Jerusalém e distribui presentes para os familiares. Ela sente uma indisposição. Adriano joga charme para uma funcionária de sua mansão. Ele tenta despistar a governanta Glória. Ana se emociona ao falar com o filho César. Hanna implica com Débora. Tamar avisa que Saulo virá para jantar com a família. Susana fala sobre Alan com os familiares. Giancarlo leva o filho até o banco de sua família. Adriano fica encantado por Fabrízia, uma cliente do Banco Montana. Saulo entrega um anel de compromisso para Débora, que fica sem graça e se sente mal. Oswaldo convida Letícia para tomar um café. Felipe volta a beijar Sabrina. Oswaldo toma café com Letícia e a convida para um passeio. Débora conta para Ariela que está grávida. Sem ser vista, Hanna escuta a conversa e descobre que a irmã está esperando um filho de outro homem. Ariela aconselha Débora a retirar o bebê. Hanna aparece e diz que a irmã foi longe demais. Débora pede para ela não contar nada, mas Hanna a obriga a contar tudo para Tamar. Alan fica desconfortável ao ouvir Saulo falando de Débora. Em conversa com Oziel, Marta diz que Débora voltou diferente. Débora é obrigada a dizer toda a verdade para sua mãe. Tamar desmaia. Uri conversa com Alan e fala sobre sua vontade de estudar Astronomia nos Estados Unidos. Alan conta sobre Susana. Tamar diz que o melhor é Débora voltar para Jerusalém, se casar logo com Saulo e dizer que o filho é dele. A moça discorda dos planos da mãe, que lhe acerta um tapa no rosto. Felipe leva café na cama de Sabrina. Oswaldo elogia a beleza de Letícia. Débora conta para Gideon que está amando outra pessoa. Hanna se intromete e conta que a irmã está grávida. Gideon expulsa a filha de casa. Tamar pede para Hanna levar roupas e dinheiro para ela. Ariela vira as costas para Débora e se recusa a ajudá-la. Hanna encontra a irmã e entrega o dinheiro e os pertences enviados por Tamar. Débora liga para Susana no Rio de Janeiro e pede ajuda. Susana oferece sua casa para a amiga ficar, mas Débora acaba decidindo procurar por Adriano em Roma. Gideon conta toda a verdade para Saulo. Ele oferece a Oziel, pai do rapaz, a mão da filha Hanna para manter a aliança entre as famílias. Débora chega até a casa dos Montana em Roma. Ela fica chocada ao ver Adriano de chamego com Fabrízia, a moça que conheceu no Banco Montana.

*OS RESUMOS DOS CAPÍTULOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Comentários