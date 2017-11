Alunos do Ensino Médio receberam palestra sobre Responsabilidade, Maioridade e Mercado de Trabalho

A Prefeitura de Chapadão do Sul e a Secretaria de Assistência Social, por meio do Programa Acessuas Trabalho, realizou na manhã desta quinta-feira, 23, uma reunião para reflexão sobre o tema “Maioridade de Responsabilidade” com os alunos do Ensino Médio das escolas Augusto Krug Netto e Jorge Amado. A palestra foi proferida pela Patrícia Landolfi Scheffer – Analista Técnica do IEL (Instituto Evaldo Lodi).

Essa iniciativa faz parte das ações do Programa Acessuas Trabalho, cujo objetivo é promover o acesso ao mundo do trabalho potencializando os jovens de origem popular para ingressar no mercado de trabalho. Assim, os referidos jovens receberam orientações essenciais para a compreensão de que a nova etapa de maioridade requer o despertar dos mesmos para a responsabilidade de suas ações tanto no âmbito social quanto profissional. Espera-se que tal iniciativa contribua para o fortalecimento da autonomia desses jovens e promova, a longo prazo, mudança na qualidade de vida.

No final, os participantes receberam certificados de presença. A Prefeitura de Chapadão do Sul e a Secretaria de Assistência Social parabenizam todos os participantes deste importante evento socioassistencial do município.

Acessuas Trabalho

O Programa de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho, Acessuas Trabalho, busca a autonomia das famílias usuárias da Política de Assistência Social, por meio da integração ao mundo do trabalho.

A iniciativa faz parte de um conjunto de ações de articulação de políticas públicas e de mobilização, encaminhamento e acompanhamento de pessoas em situação de vulnerabilidade e/ou risco social para acesso a oportunidades afeitas ao trabalho e emprego.

As ações de Inclusão Produtiva compreendem a qualificação técnico-profissional; a intermediação pública de mão-de-obra; o apoio ao microempreendedor individual e à economia solidária; o acesso a direitos sociais relativas ao trabalho (formalização do trabalho); articulação com comerciantes e empresários locais para mapeamento e fomento de oportunidades, entre outros.

