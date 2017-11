Ação conjunta da policia de Chapadão do Céu e do Sul prende 3 pessoas com carro roubado

Dois homens e uma mulher foram presos com dois carros roubados em Chapadão do Sul na manhã de hoje pela Polícia Militar de Goiás. Uma TP realizava patrulhamento pelo setor industrial de Chapadão do Céu quando avistou Lucas Pereira da Anunciação Araujo (23), conduzindo um Toyota RAV4 em atitude suspeita. Ao ser abordado na busca veicular foi constatado que o carro estava com placa fria. O chassi confirmava que se tratava de uma produto de roubo ocorrido no dia 19/10 em Brasília.

Durante entrevista foi levantado que havia outro veículo fazendo a função de batedor que já estava chegando em Chapadão do Sul. Um sinal de alerta foi emitido e rapidamente outras unidades saíram no encalço do carro em fuga. No interior estavam Gabriel Ferreira Rego (25) e Raquel Back Azevedo Martins (22).

Lucas informou que foi contratado por Gabriel para dirigir o veículo até o Paraguai e que receberia R$ 1mil pelo serviço. Os criminosos e o veículo foram conduzidos à delegacia de polícia para providências cabíveis. Não há informações detalhadas sobre as ligações do trio em Chapadão do Sul ou se eles apenas passariam pelo município em direção ao Paraguai.

*Chapadense News

