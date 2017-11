Três pescadores são presos com 950 kg de pescado e 720 kg de filé de peixe e multados em R$ 60 mil

Três pescadores foram presos com 949 quilos de pescado e 723 quilos de filé de peixe em três embarcações no rio Paraguai, na região do Pantanal de Mato Grosso do Sul, na manhã desta quinta-feira (23), 20 dias após o início do período da Piracema. A Polícia Militar Ambiental (PMA) aplicou multa de R$ 60 mil.