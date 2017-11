Policia Militar de Goiás prende quadrilha que furtava gado na região e sudoeste goiano

Hélio Carrijo Oliveira é o nome do “pecuarista” preso em flagrante pelo crime de receptação de bovinos após policiais civis localizarem em sua propriedade 17 animais com idade entre 24 à 30 meses furtados na última segunda (20). De acordo com a polícia ele foi acusado de receptação pela primeira vez em fevereiro de 2014 receptando um trator. Na época, pagou fiança de R$ 10 mil e foi liberado. Em setembro do mesmo ano acabou em cana novamente. A Polícia Militar também já levou ele à cadeia algumas vezes.

Foi apontado pela polícia como sendo o líder de uma quadrilha especializada em furtos de gado na região de divisa em Goiás. Em janeiro de 2016 o pecuarista foi detido após policiais militares encontrarem em sua propriedade oito de 33 garrotes furtados em Santa Rita do Araguaia (GO). Na oportunidade, ele chegou ser conduzido para Delegacia de Polícia Civil, porém foi solto após o pagamento de fiança no valor de R$ 50 mil.

ABIGEATÁRIOS PRESOS – Um dia após a repercussão sobre a criação de minas terrestres para afugentar ladrões de gado na região de Chapadão do Sul dois abigeatários (ladrões de gado) foram presos pela Polícia Militar de Goiás. Os PMs descobriram uma rede de distribuição de carne furtada em açougues após interceptar o Gol conduzido por João Paulo Pereira Rocha. Durante abordagem foram vestígios e materiais usados em abate clandestino de bovinos. Rocha confessou o crime em companhia de Ronaldo Rodrigues de Sousa após abate de um boi.

Venderam a carne para um açougueiro para comercialização. Os PMs iniciaram diligências até a localização de Ronaldo Rodrigues em sua casa com três armas de fogo, várias munições intactas e deflagradas, partes da carne abatida e objetos usado para matar os animais.

A seguir chegaram a Paulo Sérgio de Araújo, proprietário de uma casa de carne com o restante do gado abatido, com 219 quilos já acondicionadas e desossadas, pronto para venda e consumo. A dupla interceptada na rodovia foi presa por furto qualificado e Posse de Armas de fogo e os demais por Receptação. Os PMs ainda foram á fazenda atacada e confirmaram os vestígios deixados pelos criminosos que já estão num presídio. (eldorado91fm.com.bre redação)

Comentários