CPE prende cinco pessoas por associação ao trafico de drogas em Chapadão do Céu

CPE EFETUA A APREENSÃO DE CINCO PESSOAS E TAMBÉM UM TIJOLO E MEIO DE MACONHA

Durante patrulhamento tático pelo centro da cidade de Chapadão do Céu, a equipe de CPE deparou com JEANDER VERÍSSIMO BARBOSA, vulgo “PASTORZINHO”, em atitude suspeita. Foi procedido uma abordagem policial e encontrado UMA PORÇÃO DE MACONHA . Após breve entrevista, o mesmo relatou ter comprado a droga do “JUNIM” pelo valor de R$20,00.

A equipe deslocou até a residência de L. C. R. J. que foi apreendido com mais UMA PORÇÃO DE MACONHA . O menor confessou ter vendido a droga, e também já relatou que tinha pegado UM PEDAÇO DE MACONHA de um indivíduo conhecido por “MADRUGA” pelo valor de R$ 100,00.

Diante dos fatos a equipe deslocou até a residência do outro menor de idade, E. R. P. o qual foi apreendido. Durante a busca no quarto do mesmo, foi localizado no interior de uma mochila, UM TIJOLO E MEIO DE MACONHA, UMA BALANÇA DE PRECISÃO E A QUANTIA DE R$590,00 .

Os evolvidos e as drogas, foram conduzidos até a Delegacia de Polícia Civil, onde os menores foram autuados por TRAFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRAFICO , sendo os mesmos conduzidos até a Delegacia Regional de Jataí-GO onde ficaram apreendidos.

Cabe ressaltar, que familiares do menor E. R. P., a todo momento tentaram atrapalhar o serviço policial, não acatando as ordens e inclusive proferindo palavras de baixo calão, sendo os mesmos conduzidos até a Delegacia, onde foram autuados por DESACATO E DESOBEDIÊNCIA .

CPE-CHAPADÃO DO CÉU

SGT GEOVANI CB SANDRO SD JAIRO