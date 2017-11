Coxim: Adolescente chegou em casa gritando, amarrada e toda vermelha, diz mãe

A mãe da adolescente de 13 anos que teria sido estuprada na noite de terça-feira (21), chegou em casa gritando, amarrada, com pescoço e seios vermelhos e com a roupa suja de xixi, conforme relato da mãe, de 31 anos, que conversou por telefone com o Edição MS.

O crime teria acontecido na Vila Bela, em Coxim, já ganhou diversas versões. A menina chegou a acusar dois adolescentes, que chegaram a ficar apreendidos, mas logo foram liberados, pois a menina confessando que mentiu sobre a autoria.

Por conta disso, o tio da menina tentou esfaquear um dos adolescentes apontados como autores. No momento em que o menino era apreendido, o tio foi para cima dele com uma faca e ainda fez uma lesão na barriga, mas foi contido pela Polícia Militar.

De acordo com a mãe, a última versão é que a menina não quer falar, de forma alguma, quem cometeu o estupro. “Ela diz que está sendo ameaçada e que essa pessoa afirma que mata ela e todos nós da família”, relatou a mãe.

Enquanto isso, a família segue no dilema de saber o que realmente aconteceu. A única certeza é de que a adolescente manteve relação sexual, pois os exames comprovaram. A mãe diz que não faz ideia de quem possa ser. O único relacionamento que ela teve conhecimento foi com um menino da escola. “Não aceitei, pois não achava ele uma boa pessoa para namorar minha filha e o relacionamento acabou há aproximadamente 30 dias”, contou a mãe.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil, através da DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher) e tem o acompanhamento do Conselho Tutelar.

*Edição MS

Comentários