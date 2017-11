Policia Civil acaba de prender a terceira pessoa envolvida no crime do cadeirante

O delegado de polícia de Chapadão do Sul, Dr. Danilo Mansur acaba de informar a prisão de Camila Nogueira a terceira pessoa envolvida no crime do cadeirante Luiz Augusto.

Ao contrário do que foi noticiado, Camila Nogueira, não fugiu para Cassilândia, estava em Chapadão do Sul e o delegado descobriu o seu telefone, entrou em contato com ela e convenceu ela a se entregar, antes que fosse declarada fugitiva.

Camila se entregou ao delegado a e está detida provisoriamente n a delegacia de Chapadão do Sul, até a decisão final da justiça.

Mais uma vez, o trabalho rápido da equipe do delegado Dr. Mansur, conseguiu solucionar o caso do assassinato em menos de 24hs, após ter conhecimento dos fatos.

