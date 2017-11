Educação de Costa Rica abre cadastro de reserva para professores temporários

O Governo de Costa Rica – MS por meio da SEMED – Secretaria Municipal de Educação – está com inscrições abertas em cadastro de reserva para a contratação de professores temporários. A seleção busca contratação de educadores para o ano letivo de 2018.

As inscrições foram abertas na última quinta-feira (16) e podem ser feitas até às 17 horas, do dia 17 de novembro de 2017, apenas pela internet, no site oficial do município: www.costarica.ms.gov.br basta clicar no banner ‘Cadastro de Professores Temporários’ localizado do lado direito do site e seguir as instruções que constam na tela e/ou para acessar Clique Aqui e vá direto à página.

O Edital Nº 01/2017 foi publicado na Edição Nº 2.034/Ano XII, do DIOCRI – Diário Oficial do Município – de Costa Rica – do último dia 09 de novembro de 2017, nas Páginas 03 e 04. Clique Aqui e confira a publicação na íntegra.

A secretária Municipal de Educação, professora Mestre Manuelina Martins da Silva Arantes Cabral lembra que “o educador que já realizou o cadastro nos anos anteriores deverá renová-lo preenchendo o formulário online, uma vez que a validade do cadastro é de um ano letivo”.