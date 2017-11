Defesa do consumidor constata água em combustível em um posto de Paraíso das Águas

Na manhã desta quarta-feira 22, uma equipe da delegacia do consumidor do estado, esteve na cidade de Paraíso das Águas, fazendo vistorias e testando a qualidade dos combustíveis dos postos de abastecimento da cidade.

Um dos postos que fica na saída para Camapuã, foi constatado a adulteração no combustível, com a presença de agua na gasolina e diante deste fatos, foi feito um lado policial, recolhido outra amostra do material que será encaminhado para a cidade de Brasília, para uma análise mais completa.

Diante da comprovação desta primeira análise, o posto teve a bomba lacrada e a suspenção do fornecimento de combustível.

