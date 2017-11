Corpo em adiantando estado de decomposição foi encontrado – Polícia já esclareceu crime e prendeu autores

Um corpo em estado avançado de decomposição foi encontrado as margens dos trilhos da Ferronorte que fica nos fundos do Lixão do antigo lixão de Chapadão do Sul. Trata-se de um cadeirante identificado como sendo de Luiz Augusto, e era conhecido na cidade, por ter tido uma rádio web e tirava muitas fotos em eventos sociais na região.

O CRIME

De acordo com o delegado de polícia, Dr. Danilo Mansur, o crime ocorreu há uma semana, na própria casa da vítima, onde o mesmo foi assassino por três pessoas, sendo um homem e duas mulheres, identificados como Lucas, Kamila Nogueira e Débora, essa última está foragida.

Denúncia e Investigação

Dr. Danilo Mansur, informou a nossa reportagem, que vizinhos da casa da vítima, estranharam o fato do veículo dele estar estacionado na porta há vários dias e eles não terem visto mais Luiz.

A investigadora Ariane, assumiu o caso e nesta manhã conseguiu chegar ao acusado Lucas, que após ser detido, confessou o crime e também deu nome das duas mulheres que participaram do assassinato.

Segundo depoimento de Lucas, eles passavam na porta da vítima e foram chamados por ele para ajudar a abrir o portão que estava emperrado. Eles foram convidados pela vítima a entrarem na casa, onde passaram a consumir bebidas e em determinado momento, Luiz Augusto, passou a chama-lo de “viadinho”, quando ele de posse de um fio de energia, começou a enforca-lo. Uma das mulheres, que ele afirma não ter visto, quebrou uma garrafa na sua cabeça, quando a vítima caiu no chão e começou a espumar pela boca.

Após cometerem o crime, eles pegaram o corpo da vítima colocaram na porta mala do carro e levaram até aos trilhos que ficam nos fundos do antigo lixão que fica próximo ao salão paroquial.

O corpo foi encontrado ja coberto de larvas e com o fio usado para estrangulamento da vitima

Na volta, abandonaram no lixão, um balde, pano e a camisa da vítima que eles usaram para limpar o sangue do local do crime.

Os dois acusados já foram presos e serão qualificados por homicídio e ocultação de cadáver.

