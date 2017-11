Sul-chapadense conquista medalha de prata em competição nacional de 110 metros com barreira, em Brasília

Chapadão do Sul está representado nos Jogos Escolares da Juventude, que acontecem desde o dia 16 e vai até o dia 25 de novembro, em Brasília-DF na categoria de 15 a 17 anos, evento organizado pelo Comitê Olímpico Brasileiro e organizações Globo que recebem atletas de diversas partes do país e inclusive internacional, a delegação do Japão foi convidada a participar desta edição de 2017.

A modalidade do atletismo foi disputada na pista do CIEF, Centro Integrado de Educação Física de Brasília-DF, onde dois atletas sul-chapadenses representaram o município e o estado de Mato Grosso do Sul nesta competição, após terem garantido suas vagas na etapa estadual dos Jogos Escolares da Juventude no período de 06 a 08/10 em Campo Grande/MS.

O atleta Felipe Roniery Pinheiro de Souza consagrou-se vice-campeão nacional na prova dos 110 metros c/ barreiras com o tempo de 14,28 trazendo para Chapadão do Sul e estado de Mato Grosso do Sul a única medalha do atletismo nesta edição de 2017 e já o atleta Dorgival Lourenço da Silva Júnior competiu na prova do lançamento do Dardo e registrou a marca de 53,86 metros ficando em 7º lugar a nível nacional.

De acordo com o técnico de atletismo Prof. Juari Souza Barros, ambos atletas e equipe de atletismo municipal que disputaram a etapa estadual e nacional dos Jogos Escolares da Juventude estão de parabéns por todos resultados alcançados. Neste ano de 2017 a única medalha do atletismo de Mato Grosso do Sul a nível nacional foi de nosso atleta sul chapadense Felipe Roniery.

Assim, Felipe Roniery Pinheiro de Souza está classificado para a competição sul-americana, que acontecerá em breve.

A Prefeitura Municipal e a Secretaria de Cultura e Esporte parabenizam os atletas e os professores pelo empenho e dedicação, sendo de grande representatividade em Brasília-DF.

Técnica da Natação

Embora não tenha atletas de natação na competição, Chapadão do Sul está representado na categoria pela técnica Alessandra Schweter Dutra, que está junto com a equipe de Mato Grosso do Sul. É a quinta participação dela nos Jogos Escolares da Juventude.

