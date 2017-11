Secretário Lairto Sperandio acompanha andamento das obras na ‘vala’

O secretário de Infraestrutura, Viação, Obras e Planejamento, Lairto Sperandio, acompanha de perto todos os dias os serviços que são executados na ‘vala’ (obra de drenagem e construção da Avenida Nascente do Taquari). A Assessoria de Comunicação (Ascom) da prefeitura esteve no Lago Municipal, nesta quinta-feira (16/11), registrando um pouco da luta do secretário Lairto e sua equipe (veja fotos).

As obras seguem em andamento com esforço próprio do município, através de administração direta. Novas aduelas são diariamente afixadas à estrutura principal.

De acordo com Lairto, o objetivo é terminar esta etapa o mais rápido possível. “Estamos trabalhando com muita determinação e vontade. Porém, o cidadão precisa entender que esta obra é muito complexa, que exige bastante engenharia. Mas trabalhamos com muito empenho para muito em breve devolvermos a beleza deste cartão postal ao povo taquariense. Este é o meu desejo, do prefeito Fábio e do vice Marco Aurélio”, destacou Sperandio.

Eduardo Candido

Assessor de Comunicação

