Prefeitura divulga edital para Plano de Carreira e Remuneração do Magistério Público

Prefeitura de Chapadão do Céu, através da Secretaria de Educação, divulga o edital nº 001/2017 de 06 de novembro de 2017, para inscrições do Plano de Carreira e Remuneração do Magistério Público do Município.

As inscrições serão realizadas na Secretaria de Educação no período de 16 a 30 de novembro de 2017. São 11 (ONZE) vagas para as classes B, C, D, E e F.

As provas escritas serão realizadas no dia 04 de fevereiro de 2018 (domingo), nas dependências da Escola Municipal Dona Amélia Garcia Cunha, das 08:00 às 11:00 horas. O resultado final será divulgado no dia 07 de fevereiro de 2018 na Secretaria de Educação.

