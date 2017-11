Policia Militar de Goiás prende dupla com R$ 800 mil em espécie veja resumo do plantão de final de semana

Em ação conjunta, PMGO desarticula associação criminosa especializada em golpes financeiros 👊🏼 💸

Uma ação conjunta entre PMs do COD, 1ª CIPMRv, PM/2 e 26°BPM, resultou na prisão de uma associação criminosa responsável por vários golpes financeiros.

Os criminosos atuavam na cidade de Corumbaiba – GO, e após informações, os militares conseguiram abordar 5 pessoas. Com eles, foi apreendido R$ 800.650,00 (oitocentos mil e seiscentos e cinquenta reais) em dinheiro e ainda três automóveis de luxo.

Os envolvidos informaram que todo o dinheiro foi obtido de uma vítima, que reside no estado de Minas Gerais.

Diante dos fatos, todos os envolvidos foram conduzidos até a Polícia Federal em Goiânia.

RECEPTAÇÃO e VEÍCULO RECUPERADO

Às 11h30m, na GO 154, Km 138, município de Itaguari-GO, equipe do 2º BPMRv efetuou a prisão do condutor do veículo Fiat/Siena, placa ONT-4929 de Itaguaru-GO, com registro de furto/roubo.

🏃🏽💨 FORAGIDO RECAPTURADO

Às 14h48m, na GO 330, Km 30, município de Catalão-GO, equipe do COD recapturou o foragido da justiça Claudio Henrique Gomes da Costa, com mandado de prisão em aberto expedido pela Comarca de Catalão-GO, pela prática dos crimes de furto e receptação.

🚫🐢🐟 CRIME CONTRA A FAUNA

Às 16h30m, na GO 164, Km 604, município Araguapaz-GO, equipe do 2 BPMRv efetuou a prisão do condutor do veículo VW/Polo, placa NWF-7289 de Goiânia-GO, após ser encontrado no veículo pescados e animais silvestres abatidos.

✅🛵🏍 VEÍCULOS RECUPERADOS

Às 17h36m, na GO 402, Km 17, município de Cumari-GO, policiais da 1ª CIPMRv recuperaram as motocicletas: Honda/Titan, placa NGB-0592 e Honda/Biz 125 KS, placa NGB-0971, ambas do município de Catalão-GO, com registro de furto/roubo.

🚫🍺 EMBRIAGUEZ AO VOLANTE

Às 20h56m, na GO 206, Km 147, município Quirinópolis-GO, equipe do 2º BPMRv efetuou a prisão do condutor da caminhonete GM/D20, placa KAZ-6519 de Quirinópolis-GO.

❌🛵 ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICAR DE VEÍCULO AUTOMOTOR

Às 21h56m, na GO 237, Km 238, município de Uruaçu-GO, equipe do 3º BPMRv efetuou a prisão de homem de 20 anos, após constatar que o chassi da motocicleta Honda/CG 125 Fan, placa NKF-2243 de Palmeiras de Goiás-GO, transportada em sua caminhonete, estava raspado.

🚫💥 PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO

Às 10h43m, na GO 164, Km 008, município de Santa Helena de Goiás-GO, equipe do 2º BPMRv, efetuou a prisão do condutor da caminhonete Toyota/Hilux, placa NLJ-5018 de Santa Helena de Goiás-GO, após localizar em sua cintura uma pistola, marca Taurus, calibre 380, além de 6 munições intactas.

🚫💰 CRIME CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA e CORRUPÇÃO ATIVA

Às 14h22m, na GO 139, Km 23 e em um Hotel no município de Corumbaíba-GO, policiais da 1ª CIPMRv, COD, PM/2 e 26º BPM prenderam cinco indivíduos de posse de aproximadamente Um Milhão de reais em espécie, os quais ofereceram dinheiro para os policiais para que as prisões não fossem realizadas.

🚫🌱 POSSE DE ENTORPECENTE

Às 16h51m, na GO 080, Km 166, município de Goianésia-GO, equipe do 3º BPMRv, durante abordagem a ônibus, efetuou a prisão de um passageiro, após localizar em seus pertences 13 gramas de maconha.

🚫🍷 EMBRIAGUEZ AO VOLANTE

Às 17h47m, na GO 309, Km 62, município Caldas Novas-GO, equipe da 1ª CIPMRv efetuou a prisão do condutor do veículo VW/Crossfox, placa NLU-3584 de Caldas Novas-GO.

🚫🍸 EMBRIAGUEZ AO VOLANTE

Às 18h, na GO 010, Km 06, município Senador Canedo-GO, equipe do 1º BPMRv efetuou a prisão do condutor da motocicleta Honda/CG 160, placa PQZ-5525 de Goianira-GO.

✅🏍 VEÍCULO RECUPERADO

Às 18h17m, na GO 060, Km 01, município de Goiânia-GO, equipe do 1º BPMRv recuperou a motocicleta Honda/CG 125 Fan, placa KAA-4072 de Aparecida de Goiânia-GO, com registro de furto/roubo.

🚫💥 POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO

Às 19h10m, na GO 319, Km 004, município de Quirinópolis-GO, equipe do 2º BPMRv, efetuou a prisão do condutor da caminhonete Fiat/Toro, placa PRY-4600 de Quirinópolis-GO, após localizar no interior do veículo, um rifle, marca Magtech, calibre 22, além de 6 munições intactas.

🚫🥃 EMBRIAGUEZ AO VOLANTE

Às 21h58m, na GO 070, Km 05, município Goiânia-GO, equipe do 1º BPMRv efetuou a prisão do condutor do veículo GM/Chevett, placa KBQ-2672 de Goiânia-GO.

🗓 16-11-2017

🚫🥂 EMBRIAGUEZ AO VOLANTE

Às 00h08m, na GO 070, Km 04, município Goiânia-GO, equipe do 1º BPMRv efetuou a prisão do condutor do veículo VW/Voyage, placa ONE-6311 de Goiânia-GO.

✅🚘👧🏻 VEÍCULO RECUPERADO e LOCALIZAÇÃO DE CRIANÇA DESAPARECIDA

Policiais Militares do 1º BPMRV e do Serviço de Inteligência do CPR (CPR/2), recuperaram, no Jardim das Margaridas, em Goianira-GO, um veículo VW/Crossfox que havia sido roubado no Bairro São Carlos, em Goiânia.

O veículo estava abandonado em uma mata e os militares não hesitaram em realizar diligências nas proximidades, resgatando uma criança de apenas 06 anos que estava dentro do carro roubado.

A criança, que felizmente está bem, foi entregue de volta à sua mãe e o automóvel foi apreendido e restituído ao proprietário legal, que recebeu a orientação de ir até a Delegacia para realização das medidas legais aplicáveis à situação em tela.

