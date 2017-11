Consciência Negra foi o tema de debate na reunião do bolsa família

Na tarde da última quinta-feira, 16, a equipe do CRAS Cerrado realizou uma ação com as beneficiárias do Programa Bolsa Família. No momento em que as mulheres chegavam para o encontro eram recepcionadas pelas técnicas e presenteadas com uma faixa para colocarem em seus cabelos.

Assim, as técnicas iniciaram a reunião falando sobre o tema Consciência Negra, enfatizando que a data é celebrada no Brasil no dia 20 de novembro. A data está incluída na semana da Consciência Negra e tem como objetivo uma reflexão sobre a introdução dos negros na sociedade brasileira.

Em seguida as presentes assistiram um curta metragem: “Ninguém nasce racista” e para estimular a discussão foi realizado um bate papo sobre o assunto abordado no vídeo assistido.

Dando continuidade foi realizada uma dinâmica: BOLA DE FOGO com a música respeite a cor da minha pele – MARVYN): toca a música e quando parar quem ficou com a bola na mão escolhe uma frase do painel para discutir com o grupo e contar se teve alguma experiência acerca do assunto abordado.

Essa modalidade de ação é uma estratégia preventiva que visa estimular as famílias a pensar nas situações de discriminação e preconceito enquanto desrespeito aos nossos direitos e, não como algo natural. Os relatos de discriminação que surgiram no bate papo evidenciam que ainda estamos muito distantes de ver coerência nos discursos de igualdade racial no Brasil. Tal iniciativa é uma forma de promover o acesso a informações e, com isso, desnaturalizar práticas cotidianas racistas.

Para finalizar esse momento as participantes foram convidadas a fazer a colagem das mãos com tinta no painel de 05 metros confeccionado pela equipe do CRAS para a atividade.

FRASES DO PAINEL:

“Sonho com o dia em que todos levantar-se-ão e compreenderão que foram feitos para viverem como irmãos.”

“A educação é a mais poderosa arma pela qual se pode mudar o mundo.”

“Quando somos libertados de nossos medos, nossa presença automaticamente liberta a outros.”

“Enquanto a cor da pele for mais importante que o brilho dos olhos, haverá guerra”.

“O preconceito da raça é injusto e causa grande sofrimento às pessoas”.

“Acredito na liberdade para todos, não apenas para os negros”.

“Não importa a cor do cabelo, o estilo das roupas, muito menos a cor da pele. Nada disso define caráter”.

“Eu trocaria o dia da consciência negra pelo dia da consciência social”.

“A cor da pele não define a alma de um ser humano”.

