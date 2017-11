Alcinópolis: Legislativo aprova Projeto de Lei em sessão ordinária

No dia 20 de novembro, foi registrada mais uma Sessão Ordinária no plenário “Adolfo Alves Carneiro” da Câmara Municipal, reunindo vereadores e munícipes. As Sessões acontecem para que o Legislativo apresente seus trabalhos, façam suas indicações, requerimentos ou votem projetos de leis.

Durante a sessão foi apresentado o Projeto de Lei Complementar nº 08/2017, de autoria do executivo municipal, que institui incentivo financeiro aos servidores lotados na Secretaria de Educação pela formação em curso de aperfeiçoamento profissional. Já o vereador Marcão apresentou o Projeto de Lei nº 004/2017 que cria o símbolo oficial do município de Alcinópolis. Após a apresentação destas matérias, os vereadores utilizaram a tribuna para abordagem de temas livres e gerais, dispondo de 15 minutos.

Nesta sessão o Legislativo Municipal aprovou, ainda, por unanimidade dos vereadores presentes, o Projeto de Lei nº 021/2017 que estima a receita e fixa a despesa do município de Alcinópolis-MS para o exercício de 2018. As Sessões da Câmara acontecem todas as segundas, no plenário, a partir das 09h00, e são abertas à população.

Bruna Souza Jornalista | Assessoria de Comunicação

