Chapadão do Sul foi vice campeão estadual de bocha

Chapadão do Sul participou no último fim de semana, dias 18 e 19 de novembro, da última etapa do Campeonato Estadual de Bocha, sediada em Ponta Porã.

Os jogos finais, nas modalidades Individual, Dupla e Trio, foram disputados por Ponta Porã, Clube da Bocha de São Gabriel do Oeste, CTG Chama Crioula de São Gabriel do Oeste, Rio Brilhante, Sidrolândia e CTG Cultivando a Tradição, de Chapadão do Sul.

Na classificação geral por equipe, o CTG Chama Crioula, de São Gabriel do Oeste, conquistou, pela quarta vez, o troféu maior do torneio. O CTG Cultivando a Tradição, de Chapadão do Sul, pelo segundo ano consecutivo, ficou com o vice-campeonato.

O destaque de Chapadão do Sul foi para Toninho Assunção e Ilário K. Haas, com a conquista do troféu de Melhor Dupla do Estado.

Veja a colocação das equipes sul-chapadenses.

Trio (Cabeça, Negão e Alemão): 2º lugar;

Dupla (Toninho e Tatu): 1º lugar;

Individual (Ademir Roos/Nenê Bogacki): 3º lugar.

A participação de Chapadão do Sul no campeonato, promovido pela Federação de Bocha do Estado, contou com o apoio da Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Cultura e Esporte. O Secretário de Esportes, Wander Viegas, fez questão de acompanhar a delegação sul-chapadense nesta última etapa, em Ponta Porã.

