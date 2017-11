Socorristas da Cruz Vermelha MS/ Chapadão do Sul participaram de Curso em Campo Grande

Ultimo Sábado (18), membros da equipe da CVB\MS Chapadão do Sul , estiveram realizando em Campo Grande , realizando capacitação e atualização em Urgência e Emergência Suporte Básico de Vida , treinamento foi ministrado pela empresa Qualificar Treinamentos , com carga horaria de 40 h , estiveram presente Enfermeira Maria Ângela , Socorrista Erick Cardoso , Aline Guerra e Coordenador Geral Gabriel Schultz .

A equipe da CVB/MS , contou com apoio da Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul , para estar se deslocando até a capital e fazer o treinamento .

Curso teve como :

OBJETIVO:

Capacitar para o atendimento à Urgência e Emergência nos ambientes pré-hospitalar e intra-hospitalar. Aprofundar conhecimentos práticos e teóricos para a excelência do atendimento a vítima/paciente em estado crítico, executando a intervenção adequada em adultos, crianças e lactentes com eficácia e competência.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

Principais alterações em 2015;

Suporte Básico de Vida do Adulto;

Administração de Ventilações;

Suporte Básico de Vida Adulto com 1 Socorrista;

Usando Bolsa-Válvula-Máscara/Insuflador Manual;

SBV do Adulto com 2 Socorristas;

Desfibrilação;

Suporte Básico de Vida Pediátrico e para Bebês;

Suporte Básico para Bebês;

RCP em Bebês com 2 Socorristas;

DEA/DAE para Bebês/Crianças;

Ventilação de Resgate;

Asfixia;

Bebê em Asfixia;

Resumo e encerramento das lições;

Teste de Habilidades – SBV Adultos e Bebês.

Assessoria Imprensa CVB/MS Chapadão do Sul .

