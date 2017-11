Ponte caída há mais de 7 meses prejudica moradores de zona rural

Ponte que caiu em abril deste ano é motivo de reclamação para quem utiliza a estrada da Mandioquinha, na zona rural do município de Camapuã. Moradores atravessavam o Córrego Barreiro em ponte de madeira improvisada, porém, com as chuvas, a ponte cedeu e as pessoas que passavam por alí precisaram dar a volta pela rodovia para chegar na área urbana.

De acordo com o pecuarista Antônio Telles, os alunos que precisam ir à escola, as vezes pegam carona em um trator para chegar do outro lado do córrego, já que o ônibus escolar não consegue passar. Na semana passada, um morador tentou atravessar o córrego em uma caminhonete, mas ficou preso na correnteza.

Conforme Telles, para chegar na zona urbana é preciso dar a volta pela rodovia BR-060 e percorrer alguns quilômetros, que poderiam ser economizados com a construção de uma nova ponte.

“A gente paga todos os impostos em dia. Chegamos ao extremo. Estamos tentando de alguma forma arrumar o problema, mas com a quantidade de chuva, isso só piora”, afirma.

A reportagem do Portal Correio do Estado entrou em contato com a Prefeitura de Camapuã para saber a respeito da construção da ponte, mas até a publicação desta matéria, não houve resposta.

