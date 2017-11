Paulo Fabiani é Campeão Brasileiro de Tiro ao Prato

No último final de semana foi realizado na cidade de Ponta Grossa –PR, a final do campeonato Brasileiro de Tiro ao Prato.

A final do brasileiro, teve a participação de 800 competidores, ranqueados de várias categorias.

O Clube de Tiro de Chapadão do Sul, participou da final com três atletas; Paulo Fabiani, Ronan Garcia e Mário Scheide.

O Atleta Paulo Fabiani, sagrou-se campeão brasileiro da categoria Master, conquista assim um título inédito para o Clube de Tiro de Chapadão do Sul.

Mário Scheide, foi o campeão da última etapa do ano, com a pontaria de 96/100.

Ronan Garcia, também ficou entre os primeiros colocados da última etapa, com acerto de 91/100.

A conquista do título brasileiro, pelo atleta Paulo Fabiani, coloca o município de Chapadão do Sul, no painel de destaque da Confederação Brasileira de Tiro Esportivo.

Comentários