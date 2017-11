Motociclista embriagado, não respeita sinalização e colide com Hillux

A. L. F. C., 20 anos, é suspeito de conduzir veículo sob influência de álcool na noite de sábado (18) em Chapadão do Sul (MS).

Conforme boletim de ocorrência, a Polícia foi informada sobre um acidente de trânsito ocorrio na avenida Mato Grosso do Sul esquina com a rua Campo Grande.

G. A. do S., 43 anos, conduzia uma Hillux pela via preferencial e A., que conduzia uma Honda Broz, não respeito a sinalização de “pare”, colidindo com a camionete.

O condutor da moto apresentava aspecto de alcoolemia.

As informações são da Polícia Civil de Chapadão do Sul.

*Cassilandia Noticias

