Cruz Vermelha MS/ Chapadão do sul capacitou mais 11 voluntários

No Ultimo domingo (19) , a equipe da Cruz Vermelha Brasileira /MS Chapadão do Sul , esteve capacitação novos integrantes da Equipe de Socorro que estarão atuando no município , no total foram 11, somados aos demais já atuantes totalizando 36 membros da equipe de Socorro .

O publico capacitado são acadêmicos de Técnico de Enfermagem ,onde Treinamento foi executado dia todo contanto com diversas abordagem conteúdo relacionado a Urgência e Emergência , Suporte Básico de Vida e Atendimento Pré Hospitalar , sendo ministrado por 5 Instrutores , Enfermeira Samara Morais , Socorrista Karin Prado , Erick Cardoso , Marcio José ,Coordenador Geral Gabriel Schultz

Após a conclusão do treinamentos ,todos foram submetido avaliação teórica e avaliação pratica , juntamente com simulações , para aprovação dos mesmo .

Os novos membros da equipe passarão por estagio aprobatório, juntamente com capacitações no período de 12 meses , onde após conclusão com êxito e aprovação do mesmo estarão atuando diretamente na CVB/MS Chapadão do Sul .

Treinamento Contou com Presença Rosana Schultz –Conselho Estadual Fiscal CVB/MS ,Ariane Cristina Coordenadora Voluntariado , Marcela Mariani Coordenadora departamento Social .

Cruz Vermelha Brasileira /MS de Chapadão do Sul , comunica sobre serviço de Emergência 24h pode ser acionado pelos telefone (67)9 9940 2636 ou (67) 9 8431 2489, sendo esse totalmente gratuito .

Fonte: Acessória Imprensa CVB/MS Chapadão do Sul.

