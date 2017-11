Cassilândia: Ladrão furta Supermercado Pantanal e é preso pela Polícia Militar

Policiais militares Costa e Rafael prenderam um indivíduo, cujo nome ainda não foi divulgado, que havia acabado de praticar furto de mercadorias no Supermercado Pantanal, localizado na Avenida JK, na Vila Pernambuco.

O elemento foi preso pelos dois PMs na mesma Avenida JK, perto da rodovia, com uma sacola contendo as mercadorias provenientes do assalto ao supermercado. Ele estaria usando em algumas ocasiões uma arma de brinquedo.

De acordo com informações, esse elemento já esteve outras vezes no supermercado furtando mercadorias, algumas vezes disfarçando o uso de cartão de crédito, e, enquanto o atendimento verificava se havia crédito ou não no cartão, ele aproveitava para sair de lá com a sacola cheia.

Hoje a Polícia Militar conseguiu prender o elemento e entregá-lo à Polícia Civil, na delegacia, para tomar as providências cabíveis.

