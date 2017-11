Briga entre duas famílias acaba em morte de pai e filho Quirinópolis

De acordo as primeiras informações uma tragédia familiar foi registrada por volta das 19 horas deste domingo (19), na cidade de Quirinópolis, em Goiás.

Na ocasião uma briga entre duas famílias acabou vitimando Geraldo Alves Ferreira e seu filho Conrado Augusto Alves Ferreira, de 17 anos.

De acordo relato do filho do suposto autor, ele e sua mãe foram agredidos dentro sua casa por uma das vítimas, foi quando o seu pai o Clévio Claúdio Alves revoltado com a situação se apossou de uma arma e atirou em direção do Geraldo e do Conrado, após os disparos que atingiram os dois, Clévio fugiu com destino ignorado.

Geraldo morreu no local já o seu filho Conrado chegou a ser socorrido com vida, mas acabou vindo a óbito na unidade hospitalar.

A Polícia investiga o caso para entender as reais circunstâncias do crime.

Plantão JTI.

