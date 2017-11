Sindicatos Rurais da região norte de MS se reúnem em Camapuã em busca de melhorias para o setor pecuário

Foi realizada no Sindicato Rural de Camapuã, uma reunião com todos sindicatos rurais da região norte do MS. A reunião foi para discutiu sobre diversos assuntos para melhoria da Pecuária em geral da região norte, desde a questão de logística até a representatividade do setor para interesse dos produtores rurais.

A Fazenda 3R esteve presente com o seu proprietário Rubens Catenacci, que hoje é vice-presidente da ACRICAM (Associação dos Criadores de Camapuã), discutindo principalmente sobre produção de carne de qualidade, para que os setores que representam os produtores, busquem alternativas para que o setor Frigorífico remunere melhor quem produz qualidade, “é um grupo extremamente forte esse dos sindicatos rurais da região norte e temos orgulho em fazer parte”, disse Catenacci.

Esteve presente também na reunião, o prefeito de Figueirão Rogério Rosalin (PSDB), que é um grande incentivador da pecuária da região junto a Fazenda 3R, um dos idealizadores do projeto Beef Norte MS, que tem como objetivo, valorizar a carne produzida nesta região, que hoje é comprovadamente uma das melhores do Brasil, o projeto quer dar o real valor comercial a esta carne, separando cortes especiais (Carnes Premium) para comercializar com seu devido preço especial, principalmente por Camapuã ser conhecida nacionalmente como a “Capital do Bezerro de Qualidade” e no Figueirão, a fazenda 3R é conhecida como a que produz o melhor bezerro do Brasil. “Temos que valorizar comercialmente tudo isso e assim fortalecer a classe produtora da região”, disse Rosalin.

Foto: assessoria Fazenda 3R

infocoms

Comentários