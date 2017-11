Mulher vai colher Guavira e se perde em mata no Alto Sucuriú

Uma mulher de 32 anos foi resgatada por policiais militares da Patrulha Rural de Três Lagoas, neste sábado (18), após ficar perdida na mata da região do Alto Sucuriú por aproximadamente 7 horas.

O incidente ocorreu quando Cintia Queiroz e a mãe, de 62 anos, colhiam Guavira – espécie de fruta do cerrado brasileiro, farta na região.

O desaparecimento foi comunicado pela mãe, Aparecida Queiróz ao sargento Gildo Severino e aos soldados Rodrigo da Silva Ramires e Renato Fornazieri, no início da tarde.

As buscas começaram em seguida em um trecho de mata entre a estrada Boiadeira e a rodovia MS-320.

A mulher contou que estava desde cedo com a filha colhendo frutas e que notou a falta dela perto da hora do almoço. A filha, segundo dona Aparecida, sofre com distúrbios mentais e desejava colher frutas.

Além do desaparecimento da filha, a mulher contou que não conseguia encontrar as bicicletas usadas para chegarem ao local.

A mãe disse também que caminhou por cerca de 20 quilômetros até o Batalhão da Polícia Militar para comunicar o desaparecimento da filha e porque não encontrou ajuda. Ela contou que não tem telefone celular.

EMOÇÃO E REENCONTRO

As buscas duraram cerca de duas horas, até a localização da filha de dona Aparecida. As duas se reencontraram, chorando, com sensação de alívio e forte emoção, segundo relato dos policiais.

O sargento disse que a equipe localizou a mulher pouco antes de uma forte chuva, com ventania, atingir a região. “Foi crucial”, afirmou.

Cintia foi levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para receber cuidados médicos.

O quadro de saúde dela era de desidratação.

Emocionada e aliviada, dona Aparecida agradeceu aos policiais. Da UPA, mãe e filha voltaram para casa, no bairro Jardim Maristela. “Vamos ‘chupar’ as guaviras”, disse a mãe, com leve sorriso.

