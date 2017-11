Após encontro escondido casal morre por asfixia dentro de carro

Um casal morreu por asfixia dentro de um carro no município de Campo Novo do Parecis, a 397 km de Cuiabá. Segundo a Polícia Civil, os corpos foram encontrados nus em uma estrada vicinal daquele município. Cleiton Ficner, de 28 anos, e Anágela Alencar, de 24 anos, tinham um relacionamento amoroso e se encontravam escondidos.

Os corpos foram encontrados depois que as famílias relataram o desaparecimento das vítimas. Segundo os relatos, os dois saíram de casa e não retornaram.

Em diligências, a Polícia Militar encontrou o carro estacionado em uma estrada vicinal na zona rural do município. Os corpos estavam no banco traseiro do veículo. Ainda segundo a polícia, marcas de sangue foram encontradas no veículo.

Ao ser acionada, a perícia constatou que as vítimas morreram sem uso de violência. As manchas de sangue, de acordo com a Polícia Civil, se deu em consequência da dilatação dos vasos sanguíneos. Amostras de sangue das duas vítimas foram colhidas e devem passar por exames.

De acordo com a Polícia Civil, os dois morreram por terem aspirado monóxido de carbono expelido pelo carro. Um laudo da Perícia Oficial e Identificação Técnica deve apontar se houve vazamento do gás no interior do carro.

Não há informação sobre velório e sepultamento das vítimas.G1

Comentários