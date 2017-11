Acidente entre Uno e Moto na BR-060 próximo ao Posto São Pedro tira vida de camapuanense

O camapuanense George Camargo Ferreira, de 39 anos, trabalhava na Fazenda Santo Antônio, morreu na manhã deste sábado (18) após invadir a pista contrária e bater a motocicleta que pilotava em um Fiat Uno, entre os quilômetros 242 e 243 da BR-060 entre Camapuã e Posto São Pedro, distante 70 quilômetros de Campo Grande, já no município de Bandeirantes.

O impacto da batida foi tão forte que a vítima teve o pé esquerdo dilacerado e a bota foi parar a vários metros do local do acidente. Conforme o boletim de ocorrência, apesar de várias buscas serem realizadas pelas imediações, o pé não foi localizado.

De acordo com informações repassadas à polícia no local do acidente, o proprietário do Fiat Uno havia acabado de comprar o veículo e estaria retornando para a fazenda onde reside. Como não possui habilitação de motorista, convidou uma outra pessoa habilitada para dirigir o veículo até sua residência.

Conforme versão apresentada à polícia, a motorista seguia dirigindo o veículo pela rodovia quando a moto pilotada pela vítima invadiu a pista contrária e provocou a colisão frontal.

O caso está sendo investigado pela Delegacia de Polícia Civil de Bandeirantes como morte a esclarecer.

