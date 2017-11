Empresários e políticos receberam a réplica da estatueta do Oscar nos melhores do ano

Em um evento exclusivo e direcionado aos empresários e políticos do município, o promoter Elton Silva, realizou na noite de ontem no Salão de Eventos do Sindicato Rural, a premiação dos destaques do ano de Chapadão do Sul, com entrega de uma réplica da estatueta do Oscar aos eleitos.

A festa foi sem cobrança de portaria, onde somente os convidados puderam participar do Jantar de gala.

Participaram da cerimônia de entrega dos troféus, o Prefeito João Carlos Krug, presidente da câmara, Alírio Bacca, deputado estadual Paulo Correa, comandante da Policia Militar, Cel. Marcos, promotora publica, Drª Fernanda, presidente do Sindicato Rural, Lauri Dalbosco e Ilton Paulino, representando o governador do estado.

Com certeza, todos os momentos foram especiais, mas, o mais aplaudido pelos presentes, foi no momento da entrega do troféu de melhor secretário municipal, onde o eleito Zorzo, fez questão de dividir o momento com sua equipe de trabalho, que em 10 meses, concluíram mais de 10 mil metros de asfalto no Parque União, deixando o loteamento com 90% de asfalto, galeria e meio fio.

Após a entrega dos troféus, foi servido um jantar aos agraciados com a premiação e seus familiares.

Veja nos links abaixo as galerias de fotos

Comentários