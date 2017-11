Coluna Roberto Costa

TADINHOS I – O Ministério Público Federal pediu o bloqueio de R$ 24 milhões de Luiz Inácio Lula da Silva e seu filho Luís Cláudio Lula da Silva, R$ 21,4 milhões de Lula e R$ 2,5 milhões de Luís Cláudio.

TADINHOS II – A assessoria do ex-presidente Lula divulgou nota “alegando que todo o patrimônio de Lula tem origem legal, registrada e rastreada e já se encontra bloqueado por decisão do juiz Sérgio Moro”.

VAQUINHA – Como o ex-presidente Lula tem milhões de seguidos pelo país afora alguma marqueteiro solidário deveria bolar uma campanha para arrecadar fundos para não deixar Lula na ‘dureza’.

SUBTERFÚGIO – O ex-presidente da OAB-MS, Carlos Marques, ainda não digeriu completamente a ação midiática desferida contra o ex-governador André Puccinelli e seu filho, o advogado André Júnior.

TRF-3 – O desembargador Paulo Fontes, do Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF3), concedeu um habeas corpus, em caráter liminar determinando a liberdade de pai e filho.

EFEITO TARTARUGA I – Os entendidos em política acreditam que o ex-governador está sendo vítima de armação. Ele está proibido de falar sobre política e mostrar a cara.

EFEITO TARTARUGA II – Por conta da preferência captada através dos institutos de pesquisa, é preferível aos adversários afastar Puccinelli da corrida sucessória.

NOVOS ARES – Flávio Kayatt e Márcio Monteiro trocaram a Assembleia Legislativa e a Secretaria de Finanças do Estado, respectivamente, por duas cadeiras no Tribunal de Contas do Estado.

SUGESTÃO – Seria de transcendental importância se cargos públicos fossem ocupados mediante concurso sem apadrinhamento, conchavo e/ou qualquer que venha ser o acordo espúrio.

VITAMINA PETISTA I – Se não prosperar o trabalho de persuasão junto ao deputado estadual Pedro Kemp para disputar o Governo, o PT já teria um plano b: Ilmar Renato Fonseca, o Mamão do BBB.

VITAMINA PETISTA II – Assim como o apresentar Luciano Huck que está sendo cotado participar das eleições de 2018, Mamão não deixa de ser uma cara nova política que poderá surpreender.

DOBRADINHA – O juiz aposentado Odilon de Oliveira agora já fala como pré-candidato a governador pelo PDT. Dizem que ele terá como candidato a vice o ex-deputado federal Fábio Trad.

FAZ SENTIDO – O Estado, por oferecer segurança aos cidadãos, acaba estimulando o surgimento de grupos defensores da retomada do poder pelas Forças Armadas.

MILLÔR FERNANDES – “Democracia é quando eu mando em você, ditadura é quando você manda em mim”.

